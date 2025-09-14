Экономика
Стало известно о планах Украины и ЕС подписать обновленное торговое соглашение

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Украина и Европейский союз (ЕС) планируют подписать обновленное торговое соглашение. Об этом стало известно газете «Зеркало недели».

По данным издания, в ближайшие дни Украина и Евросоюз подпишут обновленное торговое соглашение, которое предусматривает расширение квот на агропродукцию при сохранении защитных механизмов для рынков стран-членов ЕС. Как ожидается, документ вступит в силу уже в конце сентября.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подтвердил это во время выступления на конференции «Украинского клуба аграрного бизнеса». По его словам, квоты на экспорт пшеницы могут увеличить с 1 миллиона до 1,3 миллиона тонн, ячменя — с 350 тысяч до 450 тысяч тонн, сахара — с 20 тысяч до 100 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия хочет передать Украине российские замороженные активы при помощи долговых расписок. Западное издание Politico назвало этот способ крайне рискованным с юридической точки зрения.

