12:11, 14 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение об уже заполненных за избирателей в Курской области бюллетенях оказалось фейком

Фото с заполненным бюллетенем в Курской области оказалось поддельным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

Появившаяся в сети информация о том, что жителям Курской области на выборах выдают уже заполненные бюллетени, оказалась недостоверной.

Telergam-канал «Полуавтобия» опубликовал пост и выложил фото, на котором женщине якобы выдают бюллетень, где уже проставлена галочка напротив имени одного из кандидатов в губернаторы.

Оригинальное фото пришедших на голосование жителей подверглось редактированию. На настоящих кадрах — избирательный участок поселка Черемисиново Курской области, опубликованный общественно-политической газетой «Слово народа». На них отчетливо видно, что избирательнице протягивают абсолютно чистый бюллетень. Галочку авторы фейка добавили уже позднее с помощью графического редактора.

Примечательно, что Telergam-канал «Полуавтобия» ранее уже выкладывал фейковую информацию о выборах в регионе и агитации за врио главы области Александра Хинштейна. Сообщалось, что ученикам школы якобы выдали агитационные календари, но это было опровергнуто Министерством образования и науки Курской области.

Информация о том, что жителям Курской области выдают уже заполненные бюллетени, не получила распространения в российских СМИ.

Фото, где избирательнице в Курской области выдают уже заполненный бюллетень, является фейковым. На оригинальном кадре, опубликованном в сети, видно, что никаких галочек не проставлено. Снимок исправлен автором фейка с помощью фотошопа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

