Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

В Сумской области идут тяжелые встречные бои между Российской армией и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» ВС России Telegram-канал «Северный ветер».

«Российская авиация, расчеты ударных БПЛА и артиллерия группировки "Север" интенсивно работают по всему участку фронта в Сумской области, где продолжаются тяжелые встречные бои», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, ВСУ перебрасывают новые резервы из тыловых районов, а также не прошедших подготовку в полном объеме мобилизованных из учебных центров. Отмечается сопротивление 47-й отдельной механизированной и 92-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ южнее Юнаковки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о взятии ВС России новых позиций к востоку от Юнаковки. По его словам, российские войска заняли новые позиции, несмотря на контратаки украинской армии.