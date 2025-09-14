Мир
19:36, 14 сентября 2025
Мир

Стармер прокомментировал массовую демонстрацию в центре Лондона

Стармер о массовой демонстрации в Лондоне: Люди имеют право на мирный протест
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после массовой демонстрации в Лондоне, заявил, что люди имеют право на мирный протест. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Это основа ценностей нашей страны», — отметил глава британского кабмина.

Стармер осудил нападения на представителей полиции, которые «выполняли свою работу» по охране правопорядка. Премьер отметил, что также не допустит запугивания гражданских людей из-за их происхождения или цвета кожи.

Ранее полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на акции правых сил. В Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие протесте против мигрантов.

