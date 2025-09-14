Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 14 сентября 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина выстрелил по кафе

В Петербурге полиция задержала мужчину, выстрелившего в сторону кафе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который выстрелил в сторону кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября у заведения на бульваре Александра Грина. Мужчина произвел выстрел в сторону кафе и повредил стекло и холодильник. Пострадавших в результате случившегося нет.

Правонарушителя задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В квартире задержанного проводится обыск. В ближайшее время мужчину доставят в полицию для проведения необходимых процессуальных действий и избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что житель Улан-Удэ открыл стрельбу из окна своей квартиры в сторону девочки, которая находилась во дворе дома. В результате ребенок получил ранение в спину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша возмутилась речью Небензи

    Оказавшегося в больнице заслуженного химика России объявили в розыск

    В России высказались о возможности отказа Евросоюза от российской нефти

    На Украине сообщили о повреждении Трипольской ТЭС

    Названа самая уязвимая страна Европы

    Британия взяла под контроль управление украинскими войсками

    У «Ростелекома» зафиксировали сбой

    Член ЕС отрекся от участия в НАТО

    У блогера Влада Бумаги образовался долг перед ФНС

    Врач назвала причины заподозрить перенесенный на ногах микроинсульт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости