22:41, 14 сентября 2025

Спор россиян закончился стрельбой из светошумового пистолета

В Москве бытовой конфликт закончился стрельбой из светошумового пистолета
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Москве спор между тремя людьми закончился стрельбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Производственной. Участниками бытового конфликта выступили двое мужчин и девушка. Не придя к согласию, один из них схватил светошумовой пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух. В результате случившегося никто не пострадал. Граждан задержали, сигнальный пистолет изъяли.

Ранее стрельбой обернулся дорожный конфликт в Санкт-Петербурге. Дорогу не поделили велосипедист и самокатчик. Не добившись желаемого, последний достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в затылок оппоненту. В июне аналогичная ситуация произошла в городе Реже Свердловской области. Стрельбу на дороге открыл бывший заключенный. Он подрезал другую машину и, угрожая водителю, произвел несколько выстрелов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

