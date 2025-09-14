Трансляция с протестов в Лондоне собрала несколько миллионов просмотров

Трансляцию Робинсона с акции протеста в Лондоне посмотрели 4,4 млн зрителей

Трансляция британского правого активиста Томми Робинсона с протестов в Лондоне собрала несколько миллионов просмотров. Эфир он вел на своей странице в социальной сети Х.

Счетчик под трансляцией достиг отметки в 4,4 миллиона просмотров. Эфир продолжался почти восемь часов.

Робинсон также сообщил, что на субботнюю акцию в Лондоне против нелегальной миграции вышли три миллиона человек, а не 110 тысяч, как рассказывали британские СМИ. «И это только начало», — заключил он.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы. Он подчеркнул, что Англия столкнулась с серьезными внутренними проблемами: неконтролируемой миграцией, бюрократией и ограничениями свободы слова.