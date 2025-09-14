Маск призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что необходимо распустить парламент Великобритании, а затем провести досрочные выборы. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать», — сказал предприниматель. Он подчеркнул, что Великобритания столкнулась с серьезными внутренними проблемами: неконтролируемой миграцией и бюрократией. Кроме того, по мнению Маска, в стране ограничивают свободу слова.

В связи с этим, считает бизнесмен, в Британии нужно провести масштабные государственные реформы.

Ранее в Лондоне прошли протесты. Премьер-министр страны Кир Стармер во время протестов посетил футбольный матч.