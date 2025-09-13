Мир
21:08, 13 сентября 2025

Стармер отреагировал на масштабные протесты в Лондоне посещением футбольного матча

Independent: Стармер посетил матч «Арсенала» во время протестов в Лондоне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David Klein / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил матч лондонского «Арсенала» в ходе масштабных протестов в столице. О реакции политика стало известно газете Independent.

«В субботу Кир Стармер был замечен на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, когда в центре города произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами», — указано в сообщении.

Отмечается, что премьер находился на матче своего любимого клуба вместе с сыном. «Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче Премьер-лиги со счетом 3:0.

Ранее полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на акции правых сил. Столичная полиция арестовала девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.

