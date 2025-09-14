ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Акинфеева

ЦСКА проиграл «Ростову» со счетом 0:1 из-за ошибки Акинфеева

ЦСКА проиграл «Ростову» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 7-й минуте матча забил Константин Кучаев, отличившийся после неудачного паса Акинфеева. В составе ЦСКА два футболиста были удалены с поля: Милан Гаич на 43-й минуте и Матеус Алвес на 84-й.

Ростовчане прервали 21-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ. Армейцы, проигравшие впервые в нынешнем сезоне чемпионата, с 15 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 8 очков, команда идет на восьмой строчке.

Ранее 14 сентября в других матчах восьмого тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:0, а «Зенит» не сумел победить калининградскую «Балтику» — 0:0.