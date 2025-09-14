Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
1:0
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Манчестер Сити
3:0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|4-й тур
Северсталь
1:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
0:0
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Крылья Советов
2:0
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
21:54, 14 сентября 2025Спорт

ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Акинфеева

ЦСКА проиграл «Ростову» со счетом 0:1 из-за ошибки Акинфеева
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

ЦСКА проиграл «Ростову» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 7-й минуте матча забил Константин Кучаев, отличившийся после неудачного паса Акинфеева. В составе ЦСКА два футболиста были удалены с поля: Милан Гаич на 43-й минуте и Матеус Алвес на 84-й.

Ростовчане прервали 21-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ. Армейцы, проигравшие впервые в нынешнем сезоне чемпионата, с 15 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 8 очков, команда идет на восьмой строчке.

Ранее 14 сентября в других матчах восьмого тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:0, а «Зенит» не сумел победить калининградскую «Балтику» — 0:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

    Стало известно о приближении российских военных к Северску

    Глава МИД Польши заявил об отсутствии желающих воевать с Россией

    Выборы в России сочли проходившими фактически в боевых условиях

    В Европе нарушат законы ради военного производства Украины

    Спецпосланник Трампа продал долю в своей компании за 120 миллионов долларов

    Медведев дал обещание по обезлюдевшим селам Курской области

    На Украине получили повреждения два предприятия критической инфраструктуры

    ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Акинфеева

    Россиянин выместил злобу на самокаты и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости