Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 14 сентября 2025Бывший СССР

Украинец попытался уехать из страны по поддельному саудовскому паспорту

Украинец попытался уехать из страны по поддельному паспорту Саудовской Аравии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «ДПСУ | Держприкордонслужба»

Гражданин Украины попытался уехать из страны по поддельному паспорту Саудовской Аравии — не помогла ему и попытка дать взятку на границе, сообщает Госпогранслужба.

33-летний житель Львова пытался пересечь границу на пункте пропуска «Малый Березный». По словам пограничников, сначала он притворялся иностранцем и разговаривал на английском языке, но после разоблачения достал свой настоящий украинский паспорт. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил пограничникам взятку в 100 тысяч гривен. Инспектор отказалась и вызвала полицию.

Львовянин признался, что поддельный документ за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. С Украины он планировал выехать к родственникам в Бельгию. В отношении него начато уголовное производство.

В июле в Одесской области на границе задержали украинца, притворившегося женщиной. Мужчина надел черный парик, платье и солнцезащитные очки, чтобы его не опознали пограничники. Он вместе с сожительницей пытался выехать из страны на рейсовом автобусе, однако попался на контрольном посту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша возмутилась речью Небензи

    Шесть беспилотников самолетного типа сбили на российским регионом

    На Украине придумали способ бороться с передвижением российских бойцов по трубам

    Украинец попытался уехать из страны по поддельному саудовскому паспорту

    Посол не любящей коммунистов страны назвал Москву самым капиталистическим городом

    Россию назвали «империей беспилотников»

    Названо самое недооцененное упражнение в фитнесе

    Россиянин сбил ехавших по зебре на электросамокате девушек

    Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире вышла в свет в платье за полмиллиона рублей

    В российском регионе подростки устроили огненный заезд на тазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости