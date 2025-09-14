Украинец попытался уехать из страны по поддельному саудовскому паспорту

Украинец попытался уехать из страны по поддельному паспорту Саудовской Аравии

Гражданин Украины попытался уехать из страны по поддельному паспорту Саудовской Аравии — не помогла ему и попытка дать взятку на границе, сообщает Госпогранслужба.

33-летний житель Львова пытался пересечь границу на пункте пропуска «Малый Березный». По словам пограничников, сначала он притворялся иностранцем и разговаривал на английском языке, но после разоблачения достал свой настоящий украинский паспорт. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил пограничникам взятку в 100 тысяч гривен. Инспектор отказалась и вызвала полицию.

Львовянин признался, что поддельный документ за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. С Украины он планировал выехать к родственникам в Бельгию. В отношении него начато уголовное производство.

В июле в Одесской области на границе задержали украинца, притворившегося женщиной. Мужчина надел черный парик, платье и солнцезащитные очки, чтобы его не опознали пограничники. Он вместе с сожительницей пытался выехать из страны на рейсовом автобусе, однако попался на контрольном посту.