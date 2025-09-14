Культура
21:37, 13 сентября 2025Культура

Умер известный российский бард

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Известный российский бард Александр Жаров умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Самарский областной клуб авторской песни Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте».

«7 сентября ... скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что бард на протяжении нескольких лет стоял во главе службы технического обеспечения Грушинского фестиваля.

Жаров увлекся авторской песней в 1980-м году. Кроме того, он организовывал концерты в различных городах — Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде, Ульяновске. С исполнителем простились 10 сентября.

Ранее сообщалось, что джазмен и обладатель «Грэмми» Эдди Палмиери умер на 89-м году жизни после болезни.

