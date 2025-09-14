Умер известный российский бард

Российский бард Жаров умер в возрасте 68 лет

Известный российский бард Александр Жаров умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Самарский областной клуб авторской песни Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте».

«7 сентября ... скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что бард на протяжении нескольких лет стоял во главе службы технического обеспечения Грушинского фестиваля.

Жаров увлекся авторской песней в 1980-м году. Кроме того, он организовывал концерты в различных городах — Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде, Ульяновске. С исполнителем простились 10 сентября.

