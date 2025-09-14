В ДТП в российском регионе погибли два человека

В ДТП в Новгородской области погибли два человека, еще трое пострадали

Два человека стали жертвами ДТП в Новгородской области. Кроме того, еще трое пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД.

Авария произошла около 18:40 на 450-м километре автодороги СПАД М-11 «Нева». «Водитель, управляя автомобилем "Камаз", совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем BMW, который от удара совершил наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение), после чего автомобиль «Камаз» совершил столкновение с автомобилем "МАЗ"», — рассказали в ведомстве.

До приезда скорой помощи от полученных травм скончался пассажир BMW. Позднее, уже в карете скорой, погиб и водитель «Камаза». Водителя BMW, а также водителя и пассажира «МАЗа» госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Люберцах пьяный мужчина попытался скрыться от полиции и устроил ДТП.