22:58, 14 сентября 2025

В Европе назвали «безрассудной эскалацией» прилет дрона в Румынию

Каллас заявила о «безрассудной эскалации» после прилета беспилотника в Румынию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас выразила обеспокоенность в связи с появлением беспилотного летательного аппарата над румынской территорией. Об этом она заявила в социальной сети X.

Произошедшее она назвала нарушением суверенитета этой страны и «безрассудной эскалацией», которая угрожает региональной безопасности.

Ранее Министерство обороны Румынии заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, и вскоре он покинул воздушное пространство Румынии. После этого посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны. В ведомстве подчеркнули, что румынская сторона передала протест.

