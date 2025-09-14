В Европе посчитали незаконным строительство завода для украинских ракет

DR: Дания приняла решение о строительстве завода FirePoint с нарушением закона

Правительство Дании приняло решение о строительстве завода украинской оборонной компании FirePoint с нарушением закона. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR.

«Закон использовался для создания исключений в максимально возможной степени, возможно, даже в большей степени, чем это было необходимо», — заявил главный юрисконсульт правового аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе.

Как сообщается, компания — производитель баллистических ракет «Фламинго» планирует построить в датском Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива для ракет FP-5. Строительство объекта стало возможным благодаря появившимся у правительства Дании широким полномочиям по отмене других законов и отказе гражданам на подачу жалоб, в случае если проект служит важным целям национальной обороны или чрезвычайным ситуациям.

По оценкам ряда экспертов, датские власти нарушат порядка 20 нормативно-правовых актов страны для скорейшего запуска объекта.

Ранее стало известно о планах FirePoint развернуть производство на территории Дании с 1 декабря. Производство будет сосредоточено рядом с военно-воздушной базой в Войенсе на юге Ютландии.