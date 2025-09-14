Мир
В Германии прокомментировали протесты в Лондоне

Немецкий политик Бек: Причиной протестов в Лондоне стало насилие мигрантов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

Причиной массовых протестов в Лондоне стало насилие со стороны мигрантов и левых активистов. Такое мнение высказал немецкий политик Гуннар Бек в комментарии RT.

По его словам, основное насилие в западноевропейских странах исходит именно от этих групп, а не от представителей правых, что и показала акция в столице Великобритании. Он отметил, что коренные жители Западной Европы недовольны экономической и миграционной политикой своих властей.

«Уровень жизни в Западной Европе не поднимался за последние 18 лет, и люди ощущают тяготы. Они считают, что теряют свою страну из-за массовой миграции», — подчеркнул Бек.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что к протестам в Лондоне привело недовольство британской политикой, в том числе по отношению к России.

