Немецкий политик Бек: Причиной протестов в Лондоне стало насилие мигрантов

Причиной массовых протестов в Лондоне стало насилие со стороны мигрантов и левых активистов. Такое мнение высказал немецкий политик Гуннар Бек в комментарии RT.

По его словам, основное насилие в западноевропейских странах исходит именно от этих групп, а не от представителей правых, что и показала акция в столице Великобритании. Он отметил, что коренные жители Западной Европы недовольны экономической и миграционной политикой своих властей.

«Уровень жизни в Западной Европе не поднимался за последние 18 лет, и люди ощущают тяготы. Они считают, что теряют свою страну из-за массовой миграции», — подчеркнул Бек.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что к протестам в Лондоне привело недовольство британской политикой, в том числе по отношению к России.