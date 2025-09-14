Россия
В Госдуме сочли чрезмерной нагрузку российских школьников

Володин заявил, что школьники в России сталкиваются с чрезмерной нагрузкой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На школьников в России возложена слишком большая нагрузка, у них практически не остается свободного от учебы времени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе», — написал Володин. Он добавил, что в связи с этим детям некогда посещать секции и дополнительные занятия, а также общаться со сверстниками и семьей.

Он отметил, что необходимо вновь поднять в Госдуме вопрос о перегрузке школьников.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что на домашнее задание у школьника должно уходить не более 3,5 часа.

