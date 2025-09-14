В ЛНР после удара беспилотника загорелась многоэтажка

В Северодонецке после удара БПЛА загорелась крыша жилой многоэтажки

В Луганской народной республике (ЛНР) после атаки беспилотника загорелась крыша жилого многоэтажного дома. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС по региону.

Пожар произошел в Северодонецке, огонь уничтожил крышу здания на площади 2030 квадратных метров. Спасатели эвакуировали трех жильцов и передали их медикам.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России удалось отстоять жилье от огня, а также не допустить жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении. К тушению возгорания были привлечены 28 специалистов и семь единиц техники.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. В результате атаки беспилотник попал в многоэтажный дом в Червоногвардейском районе Макеевки, один человек не выжил.