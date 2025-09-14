Мир
12:31, 14 сентября 2025

В МИД назвали главное условие встречи Путина и Зеленского

Посол Ерхов: Встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена. Об этом газете Hürriyet заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.

По словам представителя МИД, Москва никогда не отказывалась от такого уровня встречи. Однако главным условием остается хорошая подготовка встречи, рассказывает Ерхов.

«Иначе она рискует отыграть в минус», — резюмирует дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил об отказе Зеленского приехать в Россию. «Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», — сказал он.

