Мирошник: Украина намерена беспределить даже по отношению к странам ЕС

Украина намерена «беспределить» даже по отношению к странам Европейского союза (ЕС), выражающим альтернативную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно. Если какая-то страна не нравится Украине, если ее политика не нравится Украине, то они готовы использовать весь доступный им арсенал», — подчеркнул представитель дипведомства.

Мирошник прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» и назвал их демонстрацией намерений Киева добиться целей «любыми запрещенными способами». По мнению дипломата, страны Запада, в частности Великобритания, Франция и ФРГ, покрывают деятельность Киева, блокируя любые расследования его действий.