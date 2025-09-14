Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 14 сентября 2025Бывший СССР

В МИД указали на намерение Украины «беспределить»

Мирошник: Украина намерена беспределить даже по отношению к странам ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина намерена «беспределить» даже по отношению к странам Европейского союза (ЕС), выражающим альтернативную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно. Если какая-то страна не нравится Украине, если ее политика не нравится Украине, то они готовы использовать весь доступный им арсенал», — подчеркнул представитель дипведомства.

Мирошник прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» и назвал их демонстрацией намерений Киева добиться целей «любыми запрещенными способами». По мнению дипломата, страны Запада, в частности Великобритания, Франция и ФРГ, покрывают деятельность Киева, блокируя любые расследования его действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша возмутилась речью Небензи

    На Украине придумали способ бороться с передвижением российских бойцов по трубам

    Украинец попытался уехать из страны по поддельному саудовскому паспорту

    Посол не любящей коммунистов страны назвал Москву самым капиталистическим городом

    Россию назвали «империей беспилотников»

    Названо самое недооцененное упражнение в фитнесе

    Россиянин сбил ехавших по зебре на электросамокате девушек

    Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире вышла в свет в платье за полмиллиона рублей

    В российском регионе подростки устроили огненный заезд на тазе

    Сбитые над Польшей беспилотники оказались пустышками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости