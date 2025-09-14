Россия
01:30, 14 сентября 2025

В Подмосковье сообщили о массовом рейде «Русской общины»

Жители Люберец сообщили о массовом рейде «Русской общины» на севере города
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители Люберец сообщили о массовом рейде «Русской общины» на севере города, пишет Telegram-канал Baza.

В подмосковных Люберцах примерно сто мужчин в черной одежде бесшумно прошлись по окрестностям жилого комплекса «Самолет».

Участники этого мероприятия не анонсировали его в своих социальных сетях. Однако обычно такие рейды направлены на поддержание дисциплины и порядка, а также на профилактику правонарушений.

В чатах жилого комплекса жители в целом положительно отнеслись к рейду. Люди не впервые наблюдают такое и обычно замечают, что подобные мероприятия снижают уровень преступности в районе комплекса.

Ранее стало известно, что в Оренбурге мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом россиян и избили их.

