В Подмосковье сообщили о массовом рейде «Русской общины»

Жители Люберец сообщили о массовом рейде «Русской общины» на севере города

В подмосковных Люберцах примерно сто мужчин в черной одежде бесшумно прошлись по окрестностям жилого комплекса «Самолет».

Участники этого мероприятия не анонсировали его в своих социальных сетях. Однако обычно такие рейды направлены на поддержание дисциплины и порядка, а также на профилактику правонарушений.

В чатах жилого комплекса жители в целом положительно отнеслись к рейду. Люди не впервые наблюдают такое и обычно замечают, что подобные мероприятия снижают уровень преступности в районе комплекса.

