20:16, 14 сентября 2025Мир

В Польше сняли ролик с техникой НАТО под переделанный российский хит

«Абзац»: В Польше переделали российскую песню «Матушка-земля»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Абзац»

В Польше переделали популярную российскую песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. На это обратило внимание издание «Абзац» в своем Telegram-канале.

«Видать, своих хороших песен у них нет, а потому жители страны переделывают наш хит», — говорится в сообщении.

Более того, в Польше не только переделали российскую песню, но и сняли под нее видеоролик с проезжающей техникой НАТО. Это, по мнению издания, «особенно возмутительно».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте в стране пророссийских настроений и призвал сдерживать их. «Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса», — указал он.

