В России выпал первый снег

Первый снег выпал в Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае

В Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае зафиксированы первые снегопады. Больше всего осадков выпало в горных районах Тувы, где жители уже начали готовиться к зиме и менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее в ряде российских регионов зафиксировали первые заморозки. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минусовые температуры минувшей ночью наблюдались в Подмосковье, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях, а также в ряде других регионов.

В некоторых районах столбики термометров опускались ниже минус 3 градусов. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, где температура составила минус 0,3. В Ульяновской области показатели достигли минус 2,1, а в Башкирии и Оренбуржье опустились до минус 3,2 градусов.