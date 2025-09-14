Экономика
19:30, 14 сентября 2025Экономика

В России выпал первый снег

Первый снег выпал в Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае зафиксированы первые снегопады. Больше всего осадков выпало в горных районах Тувы, где жители уже начали готовиться к зиме и менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее в ряде российских регионов зафиксировали первые заморозки. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минусовые температуры минувшей ночью наблюдались в Подмосковье, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях, а также в ряде других регионов.

В некоторых районах столбики термометров опускались ниже минус 3  градусов. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, где температура составила минус 0,3. В Ульяновской области показатели достигли минус 2,1, а в Башкирии и Оренбуржье опустились до минус 3,2 градусов.

