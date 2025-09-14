Экономика
15:15, 14 сентября 2025

По российским регионам ударили заморозки

Синоптик Тишковец: Заморозки пришли в Подмосковье, Башкирию и Самарскую область
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В минувшую ночь по европейской части России ударили заморозки. В каких регионах зафиксировано похолодание, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ниже нуля упала температура в подмосковных Черустях — там столбики термометров опустились до отметки в минус 0,3 градуса. При этом на базовой столичной метеостанции, ВДНХ, в ночь на воскресенье, 14 сентября, было зарегистрировано 6,7 градуса тепла, а в Бутово — плюс 4 градуса.

Помимо Московской области, заморозки были отмечены еще в десяти регионах России, сообщил синоптик. По его сведениям, на 0,8 градуса ниже нуля температура понизилась в Нижегородской области (в частности, рабочий поселок Воскресенское). В Костромской области в ночные часы похолодало до минус 0,4 градуса (поселок Вохма), в Самарской — до минус 0,6 градуса (поселок Авангард). В Мордовии, город Темников, показатель составил минус 0,7 градуса, в Республике Марий Эл (поселок Новый Торъял) — минус 0,1 градуса. В поселке Санчурск Кировской области температура опустилась до минус 0,4 градуса, а в Коми (село Койгородок) — до минус 1 градуса.

В Ульяновской области столбики термометров остановились от отметки в 2,1 градуса ниже нуля. Еще сильнее похолодало в Оренбуржье и Башкирии — там температура составила минус 3 и 3,2 градуса.

Ранее метеорологи заявили о самом засушливом за полтора века начале осени в Москве. За 146 лет метеонаблюдений в столице еще ни разу не наблюдалось полного отсутствия осадков за первую половину сентября.

