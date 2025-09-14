Россия
В российском регионе посмертно наградят погибших в результате ЧП росгвардейцев

В Орловской области посмертно наградят росгвардейцев, погибших при ЧП
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Орловской области посмертно наградят росгвардейцев, погибших в результате ЧП. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сотрудники Министерства транспорта Курской области перевезли более тысячи человек после срабатывания взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. К месту взрыва было направлено 18 автобусов для перевозки пассажиров, которые следовали в Курск до их пункта назначения, рассказал Хинштейн.

Правительство области находится на постоянной связи с Московской железной дорогой, правительством Орловской области, всеми оперативными службами.

Третий пострадавший при взрыве росгвардеец был доставлен в больницу, но получил ранения, несовместимые с жизнью. Количество погибших силовиков достигло трех. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова, они будут посмертно представлены к госнаградам.

Ранее сообщалось, что в Орловской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Погибли сотрудники Росгвардии.

