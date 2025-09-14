В Орловской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Погибли сотрудники Росгвардии

В Орловской области на железнодорожных путях сдетонировало взрывное устройство

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, после происшествия были обнаружены взрывные устройства.

На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К большому сожалению, при подрыве одного два человека не выжили, один ранен Андрей Клычков губернатор Орловской области

Клычков отметил, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка проходят оперативные работы, и поэтому движение нескольких поездов дальнего следования задержано. Губернатор подчеркнул, что сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь и содействие пассажирам. Кроме того, власти рассматривают вопрос об их «доставке до мест проживания автобусами».

По словам чиновника, ситуация в настоящее время находится под контролем, а также проводится розыск лиц, причастных к взрыву.

На путях нашли три взрывных устройства

На железнодорожных путях обнаружили три взрывных устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга источник РИА Новости в правоохранительных органах

Все они располагались на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка.

Жертвами взрыва стали два сотрудника Росгвардии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что погибшие при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области были сотрудниками Росгвардии.

Двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что при взрыве погибли два их сотрудника, они получили травмы несовместимые с жизнью. Пострадавший был госпитализирован.

Курская область помогла транспортном и направила врачей

Министерство транспорта Курской области направило к месту инцидента 18 автобусов для перевозки более 450 пассажиров, которые следовали в Курск, до их пункта назначения, рассказал Хинштейн.

Также в Орловскую область направили пять бригад федерального центра медицины катастроф из Курска.

Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Из-за происшествия задерживаются поезда

Десять поездов задерживаются после взрыва на железной дороге, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, а также поддерживают в вагонах комфортный температурный режим.

Движение поездов дальнего следования на время проведения оперативных мероприятий организовано по альтернативному маршруту. Как отметили в пресс-службе, для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.

ВСУ пытаются открыть диверсионный участок фронта в Орловской области, заявил военкор

Взрыв на железной дороге в Орловской области стал попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыть еще один диверсионный участок фронта, заявил военкор Александр Сладков.

Белгородская и Курская области — мы отжимаем ВСУ от границы, там все силовики, как пальцы — сжаты в кулак. То же самое — в Брянской области

Александр Сладков военкор

Он напомнил, что в Брянской области диверсантам лишь раз удалось подорвать мост, в остальных случаях они терпят неудачи: их убивают и захватывают в плен.

Однако взрыв в Орловской области показал, что противник рассматривает и другие направления для атак. В связи с этим оперштабу региона следует учиться «на собственном горьком опыте» и не допускать подобных происшествий в дальнейшем.