22:17, 13 сентября 2025Силовые структуры

В Росгвардии подтвердили гибель сотрудников при взрыве в Орловской области

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что при взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два их сотрудника. Еще один пострадал. Сообщение ведомства передает РИА Новости.

«В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников одного из подразделений получили травмы несовместимые с жизнью, один ранен», — рассказали там. Отмечается, что пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую помощь.

В пресс-службе также добавили, что семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

Днем 12 сентября в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Несколько поездов были задержаны.

