Застрявших в Орловской области пассажиров поездов доставят домой на автобусах

Для того чтобы доставить в Курск пассажиров поездов, которые застряли в Орловской области из-за взрыва на железной дороге, были направлены 18 автобусов. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск», — написал чиновник.

Он уточнил, что всего речь идет о 457 гражданах, среди которых находится 51 ребенок.

Взрыв на железной дороге в Орловской области прогремел 12 сентября. Его жертвами стали два росгвардейца, еще один пострадал.