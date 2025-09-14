Мир
В США рассказали об уязвимости Зеленского

AG: Зеленский стал уязвимым из-за желания украинцев избрать нового президента
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Население Украины не хочет продолжения боевых действий. Народ страны желает сместить с поста президента Владимира Зеленского и избрать на его место лидера, который сможет завершить конфликт. Об этом пишет американское издание American Greatness (AG).

«Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращенным стимулом продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков», — говорится в материале. AG подчеркивает, что Зеленский намерен и дальше откладывать выборы, так как он их почти наверняка проиграет.

Ранее генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что шансы республики «победить» Россию без войск Запада весьма малы.

