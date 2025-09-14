Врач поставил точку в споре о выборе зубных щеток

Врач Краснов: Электрическая зубная щетка удаляет налет эффективнее, чем обычная

Стоматолог-гигиенист сети научных стоматологий «Дантистофф» Никита Краснов ответил на вопрос, стоит ли выбирать вместо обычной зубную щетки электрическую. Точку в этом споре он поставил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач, ссылаясь на исследования, заявил, что при правильной технике чистки зубов электрическая щетка удаляет налет эффективнее, чем обычная. Это не заменяет регулярный уход, но помогает значительно его упростить.

«Один из главных плюсов электрической щетки — стабильное качество чистки. В отличие от обычной, она самостоятельно повторяет заданные движения с нужной частотой и амплитудой, поэтому лучше удаляет налет в труднодоступных местах: между зубами, вдоль линии десен и вокруг ортодонтических конструкций», — объяснил стоматолог.

Кроме того, по словам Краснова, во многие электрощетки встроены таймер и датчик давления, что помогает соблюдать рекомендованное время чистки и предотвращать повреждение десен. Это упрощает ежедневный уход за полостью рта, добавил доктор.

