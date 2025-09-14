Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:36, 14 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач поставил точку в споре о выборе зубных щеток

Врач Краснов: Электрическая зубная щетка удаляет налет эффективнее, чем обычная
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-гигиенист сети научных стоматологий «Дантистофф» Никита Краснов ответил на вопрос, стоит ли выбирать вместо обычной зубную щетки электрическую. Точку в этом споре он поставил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач, ссылаясь на исследования, заявил, что при правильной технике чистки зубов электрическая щетка удаляет налет эффективнее, чем обычная. Это не заменяет регулярный уход, но помогает значительно его упростить.

«Один из главных плюсов электрической щетки — стабильное качество чистки. В отличие от обычной, она самостоятельно повторяет заданные движения с нужной частотой и амплитудой, поэтому лучше удаляет налет в труднодоступных местах: между зубами, вдоль линии десен и вокруг ортодонтических конструкций», — объяснил стоматолог.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

Кроме того, по словам Краснова, во многие электрощетки встроены таймер и датчик давления, что помогает соблюдать рекомендованное время чистки и предотвращать повреждение десен. Это упрощает ежедневный уход за полостью рта, добавил доктор.

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Небензи на заседании Совбеза ООН вывели Варшаву из себя. Что он сказал?

    «Русская община» и ОМОН сорвали вечеринку в ночном клубе одного областного центра

    В РПЦ прокомментировали допустимость мастурбации

    В российском регионе природный пожар подобрался к жилым домам

    В России прокомментировали возмущение Польши из-за речи Небензи об инциденте с БПЛА

    Врач поставил точку в споре о выборе зубных щеток

    Россиянин попал под следствие по делу о госизмене

    Москвичам назвали подходящее время для смены резины на зимнюю

    Премьер Польши призвал сдержать «волну пророссийских настроений» в стране

    ВСУ начнут обучать страну НАТО борьбе с БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости