Выходец из Турции возглавит контрразведку Германии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Выходец из Турции Зинан Зелен станет главой федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) Германии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в парламентских кругах, передает ТАСС.

Отмечается, что Зелен отказался от турецкого гражданства несколько лет назад. Ожидается, что о кадровой перестановке будет объявлено в понедельник, 15 сентября. Соответствующее письмо напишет министр внутренних дел ФРГ.

По данным издания, Зелен родился в Стамбуле в 1972 году. Когда ему было четыре года, семья переехала в Германию. Зелен работал юристом в области административного права в МВД Германии и федеральном управлении уголовной полиции. Позже он был назначен одним из вице-председателей контрразведки в январе 2019 года.

В 2024 году экс-главу разведки ФРГ взяли на заметку из-за высказываний о мигрантах. Тогда Федеральное ведомство по охране Конституции Германии обвинило своего бывшего главу Ханса-Георга Маасена в поддержке правого экстремизма из-за его слов о мигрантах и поместило политика под надзор.

