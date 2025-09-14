Выходец из Турции возглавит контрразведку Германии

Bild: Главой контрразведки ФРГ станет выходец из Турции Зинан Зелен

Выходец из Турции Зинан Зелен станет главой федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) Германии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в парламентских кругах, передает ТАСС.

Отмечается, что Зелен отказался от турецкого гражданства несколько лет назад. Ожидается, что о кадровой перестановке будет объявлено в понедельник, 15 сентября. Соответствующее письмо напишет министр внутренних дел ФРГ.

По данным издания, Зелен родился в Стамбуле в 1972 году. Когда ему было четыре года, семья переехала в Германию. Зелен работал юристом в области административного права в МВД Германии и федеральном управлении уголовной полиции. Позже он был назначен одним из вице-председателей контрразведки в январе 2019 года.

В 2024 году экс-главу разведки ФРГ взяли на заметку из-за высказываний о мигрантах. Тогда Федеральное ведомство по охране Конституции Германии обвинило своего бывшего главу Ханса-Георга Маасена в поддержке правого экстремизма из-за его слов о мигрантах и поместило политика под надзор.