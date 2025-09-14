Из жизни
18:38, 14 сентября 2025Из жизни

Женщина похудела на 88 килограммов из-за сгоревшего дома и покойной сестры

Жительница Великобритании похудела на 88 килограммов из-за обещания сестре
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: i yunmai / Unsplash

Жительница Великобритании по имени Шэрон Питкетли пересмотрела отношение к жизни после трагических событий и похудела на 88 килограммов. Об этом она рассказала PA Real Life.

По словам Питкетли, в 2015 году она достигла своего максимального веса — 170,7 килограмма. Она пыталась сбросить лишний вес, но постоянно срывалась, мучилась от депрессии и переедания. Все изменилось в сентябре того же года. В том месяце почти весь ее дом сгорел из-за случайности. Боясь погрязнуть в негативных эмоциях, женщина сосредоточилась на своем здоровье и за восемь лет похудела на 46 килограммов.

Тем не менее, периодически Питкетли продолжала нарушать диету, пока в 2023 году не потеряла сестру. Женщина всегда обещала ей заботиться о своем здоровье и снова начала активно сбрасывать вес, чтобы почтить память родственницы. Она вступила в группу худеющих и вскоре сбросила еще 42 килограмма благодаря плаванию и особому рациону питания.

Сейчас женщина продолжает правильно питаться, а также ходит в тренажерный зал и бассейн. Она призналась, что в новом весе почувствовала себя другим человеком и стала гораздо увереннее. «Я сделала это для нее... И я знаю, что она будет гордиться мной», — сказала Питкетли о покойной сестре.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая весила 121 килограмм, сумела похудеть вдвое после того, как застряла в свадебном платье во время примерки. Британка отказалась от фастфуда, начала считать калории и записалась в спортзал.

