16:39, 14 сентября 2025Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире вышла в свет в платье за полмиллиона рублей

Британская телеведущая Майя Джама вышла в свет в платье за полмиллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Британская телеведущая Майя Джама посетила красную дорожку Национальной телевизионной премии в образе за полмиллиона рублей. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире вышла в свет в черном прозрачном платье Galitzine Couture, стоимость которого составляет 4,5 тысячи фунтов стерлингов (516 тысяч рублей).

Упомянутый наряд был декорирован кружевом и бахромой и подчеркивал фигуру звезды. В качестве обуви она выбрала остроносые туфли. Внешний вид завершили укладка и макияж.

В августе звезда с самыми идеальными ягодицами в мире позагорала в леопардовом бикини. Она позировала в купальнике, включавшем в себя топ с завязками на шее и V-образные трусы.

