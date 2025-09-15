Американец пытался разрушить стихийный мемориал соратника Трампа в Аризоне

В Финиксе задержали пытавшегося разрушить стихийный мемориал Кирка мужчину

В Финиксе, штат Аризона, американец пытался разрушить стихийный мемориал в честь убитого американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что 19-летний Райдер Коррал был одет в черную футболку с американским флагом, похожую на ту, что была на подозреваемом в убийстве Тайлере Робинсоне 10 сентября. Ему будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка.

Расправа над Чарли Кирком произошла 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии. Вскоре президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк скончался.