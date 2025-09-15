Из жизни
00:31, 15 сентября 2025Из жизни

Найдены 150 захоронений неизвестной цивилизации

В Казахстане обнаружили 150 захоронений неизвестной цивилизации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: West Kazakhstan Region Inspectorate for the Protection of Monuments

В Казахстане археологи нашли 150 захоронений неизвестной цивилизации. Об этом сообщает Archaeology Magazine.

Уникальные захоронения обнаружили во время раскопок в районе города Уральск. Археологи нашли примерно 150 курганов, не похожих на ранее известные в регионе. Некоторые из них имеют прямоугольную форму, другие состоят из двух соединенных колец.

Предварительный анализ позволяет датировать курганы ранним железным веком. Культурную принадлежность сооружений определить пока не удалось.

Ранее в лесу под польским городом Калиш археологи-любители обнаружили клад с ожерельем готов. Вес артефакта составил 222 грамма, его сохранность поразила специалистов.

