Девушка наткнулась на странный комментарий возлюбленного и получила совет бежать от него

Пользовательница Reddit с ником Electrical-Chip-6521 рассказала о показавшемся ей странным комментарии, который ее возлюбленный оставил под видео в соцсети TikTok. От комментаторов девушка получила совет бежать от бойфренда.

Автор поста наткнулась в TikTok под постом о том, как неизвестного мужчину насиловали его мачеха и бывшая девушка, комментарий, в котором ее возлюбленный посмеялся над чужой психологической травмой. В нем бойфренд рассказчицы заявил, что это «воплощение в жизнь мечты каждого из нас».

Девушка возмутилась сообщением возлюбленного и подчеркнула, что считает такую шутку странной и крайне неуместной. Она также опубликовала скриншот переписки, где она поругалась с ним из-за комментария. По словам героини истории, ей не понравилось, что парень думает о других женщинах.

«Я думаю, что вы сосредоточились не на той проблеме. Ваш парень обесценивает чей-то опыт насилия, а вы беспокоитесь о том, что он хочет заняться сексом с мачехой и бывшей?» — отреагировал на ее историю один из комментаторов. Многие участники обсуждения посоветовали девушке расстаться с парнем. «Бегите от него как можно скорее», — обратился к ней один из них. «Изнасилование — это не повод для шуток», — отметил другой.

Ранее другая пользовательница Reddit, обеспокоенная плохим сексом с бойфрендом, поделилась историей о том, как она намеренно прочитала его дневник. Девушка призналась, что узнала неприятную правду из личных записей возлюбленного.