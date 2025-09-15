Боуз: Зеленский заявил о поражении России, но Украина теряет территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении России, но при этом его страна продолжает терять территории. На это в соцсети X указал ирландский журналист Чей Боуз, который уличил политика в обмане.

«Зеленский вчера вечером [сказал]: "Россия проигрывает в конфликте". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера», — написал западный журналист.

Ранее Боуз высмеял резкое смягчение требований Зеленского. В 2023 году политик обещал взять под контроль Крым и разгромить Россию, но в 2025 году он назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий, заметил журналист.

Перед этим Боуз заявил, что Украина слабеет, пока Зеленский отказывается приехать в Москву. По словам журналиста, украинская армия разорена.