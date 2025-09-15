Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:07, 15 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе уличили Зеленского в обмане

Боуз: Зеленский заявил о поражении России, но Украина теряет территории
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении России, но при этом его страна продолжает терять территории. На это в соцсети X указал ирландский журналист Чей Боуз, который уличил политика в обмане.

«Зеленский вчера вечером [сказал]: "Россия проигрывает в конфликте". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера», — написал западный журналист.

Ранее Боуз высмеял резкое смягчение требований Зеленского. В 2023 году политик обещал взять под контроль Крым и разгромить Россию, но в 2025 году он назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий, заметил журналист.

Перед этим Боуз заявил, что Украина слабеет, пока Зеленский отказывается приехать в Москву. По словам журналиста, украинская армия разорена.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России заявил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

    Акции главного конкурента Tesla обрушились

    Поиск школьницы помог сыщикам раскрыть дело о тройной расправе топором

    Мощный пожар в Москве сняли на видео

    Стало известно о вручении церковной награды собиравшему деньги для «Азова» священнику РПЦ

    Лагерь подготовки ВСУ назвали в честь легендарной крепости викингов

    Жених Тейлор Свифт появился на матче в облегающих шортах и вызвал споры в сети

    Турист захотел снять свой прыжок с вершины Альп на видео и не выжил

    В Чечне отреагировали на слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

    Европейская страна заявила об открытом давлении со стороны Запада из-за дружбы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости