В Госдуме отреагировали на идею запретить браки между некоторыми гражданами

Депутат Останина не одобрила запрет браков между двоюродными братьями и сестрами

Исторически повелось, что браки между близкими родственниками не приветствуются, но есть представители отдельных конфессий, где это является нормой, высказалась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Лентой.ру». Она также раскритиковала идею запретить союзы между некоторыми гражданами.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о неприемлемости браков между двоюродными братьями и сестрами и пообещал в ближайшее время внести в нижнюю палату законопроект об их запрете в России.

«Считать всех преступниками, мне кажется — не знать особенностей и традиций, религиозных обычаев, обрядов и так далее. И выходить с таким законопроектом без предварительного обсуждения его в нашей многоконфессиональной стране, мне кажется, является большой ошибкой. Это может породить социальное недовольство, с одной стороны, а, с другой стороны, упрек в адрес Госдумы в непрофессионализме и желании раздуть социальный конфликт», — поделилась Останина.

