В России захотели запретить браки между некоторыми гражданами

Депутат Милонов захотел запретить браки между двоюродными братьями и сестрами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел», — сказал парламентарий.

По его словам, браки между родственниками являются опасным явлением, которое может привести к различным заболеваниям и мутациям у детей.

Ранее в России начал действовать реестр мигрантов, находящихся в стране незаконно. Включенным в него иностранцам могут отказывать в заключении браков на территории России. С 2025 года работник органа ЗАГС должен проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в новом реестре.

