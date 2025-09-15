В России захотели запретить браки между некоторыми гражданами

Депутат Милонов захотел запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел», — сказал парламентарий.

По его словам, браки между родственниками являются опасным явлением, которое может привести к различным заболеваниям и мутациям у детей.

