Дачникам дали советы по осеннему уходу за садом

Депутат Чаплин: Осенью стоит высадить яблони, груши, смородину и малину

Осень является стратегически важным временем для ухода за садом. Что необходимо сделать перед тем, как уехать с дачи на зиму, Life.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Осень — не время для прощания с дачей, а самый важный сезон для закладки фундамента будущего урожая», — обращает внимание депутат. Одной уборки участка недостаточно: необходимо подготовить почву, высадить плодовые деревья и кустарники, а также утеплить многолетники.

До прихода морозов стоит высадить яблони, груши, смородину и малину. Осенью почва еще сохраняет тепло, что поможет саженцам укорениться и адаптироваться. Не помешает, по словам Чаплина, внести фосфорно-калийные удобрения — они повысят устойчивость растений к холодам.

Собеседник издания подчеркивает важность обильного предзимнего полива. Благодаря ему корневая система не вымерзнет зимой. Улучшить качество почвы за счет перекопки с добавлением перегноя, компоста или навоза. Все это проще проделать именно осенью, а не в авральном порядке весной, советует Чаплин. «За долгие зимние месяцы органика постепенно переработается почвенными микроорганизмами, и к весне мы получим идеально структурированную, плодородную землю, готовую принять семена», — заявил он.

Ранее дачникам рассказали, что стоит посадить осенью. Для посева в октябре можно взять свеклу, укроп, морковь, салат, пастернак или чеснок. В теплице можно выращивать ромашку, шалфей, мяту и другие аптечные травы.