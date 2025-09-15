Интернет и СМИ
12:21, 15 сентября 2025

Доктор Мясников пожаловался на неграмотных журналистов

Мясников назвал неграмотными журналистов, пишущих о лихорадке чикунгунья в РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на неграмотных журналистов. Выпуск, в котором доктор выразил свое недовольство, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников возмутился из-за журналистских материалов о тропической лихорадке чикунгунья, которую переносят комары. «Есть журналисты неграмотные, которые открывают для себя Америку. Пишут про эту чикунгунью. Ну нет у нас комаров тех. А зимой вообще комаров у нас нет», — сказал доктор.

Он добавил, что смертность от этой болезни составляет один процент от общего числа заболевших, а от гриппа — три процента. Мясников также призвал не читать новости, в которых говорится о «новых» вирусах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риск распространения чикунгуньи в России. По ее словам, внутри страны таких угроз нет.

В августе стало известно о двух завозных случаях лихорадки чикунгунья в России. Сообщалось, что оба заболевших отдыхали на Шри-Ланке.

    Все новости