12:45, 15 сентября 2025Ценности

Дженна Ортега показала обнаженную грудь на красной дорожке «Эмми»

Актриса Дженна Ортега появилась на красной дорожке «Эмми» в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jordan Strauss / Invision for the Television Academy / AP Content Services

Американская актриса Дженна Ортега появилась на красной дорожке телевизионной премии «Эмми» в откровенном образе и привлекла внимание публики. Соответствующие фото публикует Page Six.

22-летняя звезда «Уэнсдей» выбрала для выхода в свет наряд люксового бренда Givenchy, который состоял из длинной черной юбки с высоким разрезом и топа, выполненного из жемчуга и драгоценных камней. При этом знаменитость не стала надевать под него бюстгальтер и показала общественности частично обнаженную грудь.

Визажисты завершили внешний вид Ортеги макияжем глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы темно-бордовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в локоны и убрали их в хвост.

В мае стало известно, что Дженна Ортега в откровенном виде попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar. Тогда актриса попозировала перед камерой в розовом платье и продемонстрировала отсутствие трусов.

