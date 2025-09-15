Россия
Экстремистские материалы заметили в офисе «Русской общины»

В офисе «Русской общины» в Екатеринбурге обнаружили экстремистские материалы
Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В районном офисе «Русской общины» в Екатеринбурге заметили документы, текст и изображение на которых признаны экстремистскими. На запрещенные материалы обратили внимание журналисты уральского портала 66.ru.

Авторы издания сообщили, что на одной из фотографий в отчете движения о «встречах с новичками» обнаружили распечатки, которые включают «изображение мужчины неславянской внешности, похожего на Михаила Галустяна» с экстремистской подписью про мигрантов. Предположительно, речь идет о листовке, внесенной Минюстом в список запрещенных материалов под номером 3005.

Сотрудники портала попытались связаться с представителями движения, но те не отвечали на звонки, а после письменного запроса отредактировали снимок так, чтобы запрещенные листовки не были видны в кадре.

После публикации «Русская община» Екатеринбурга усомнилась в том, что обнаруженные журналистами листовки являются запрещенными. «Они (журналисты) умудрились разглядеть на одной из наших фотографий нечто, что, по их глубокому убеждению, является "экстремистским материалом"», — написали в движении. При этом в следующем абзаце члены «Общины» заявили, что листовки о мигрантах, на которые обратило внимание СМИ, демонстрировались как примеры недопустимых «с целью их последующего уничтожения при обнаружении во время патрулирования».

Полиция Свердловской области не комментировала публикацию 66.ru.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что среди членов «Русской общины» есть немало провокаторов.

