Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:46, 15 сентября 2025Экономика

Платежи ЕС за газ по трубопроводам из России упали до минимума в 21 веке

Платежи ЕС за газ из РФ по трубопроводам в июле упали до минимальных €338 млн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

По итогам июля страны Евросоюза в совокупности заплатили за российский газ с поставками по трубопроводу 338 миллионов евро, что стало наименьшей суммой с октября 1999 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата и подсчетов сообщает ТАСС.

С учетом сжиженного природного газа закупки из России достигли 995 миллионов евро. Лидируют среди всех стран Венгрия (183 миллионов евро) и Греция (111 миллионов).

За первые семь месяцев Евросоюз купил российского трубопроводного газа на 3,2 миллиарда евро, что на 750 миллионов меньше, чем годом ранее. Из них на Венгрию пришлось больше половины — 1,7 миллиарда.

После остановок поставок российского газа через Украину газопровод «Турецкий поток» остается единственным, по которому «Газпром» имеет возможность отправлять газ в Европу.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен рассказал, что власти Евросоюза получили предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа и изучают подобную возможность. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз предупредил, что без российского газа Европа может замерзнуть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это борьба с российским влиянием». США и Канада провели военные учения в стратегически важном регионе. Как это угрожает России?

    Экстремистские материалы заметили в офисе «Русской общины»

    Израильская клиника в Москве потребовала 2,4 миллиона рублей от родных умершего пациента

    «Одноклассники» масштабно обновились

    В Шереметьево задержали перевозившую часы за 12 миллионов женщину

    «При таких темпах главное — Купянск не проскочить». Военный блогер выступил против необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО

    Желающий защитить сына от тюрьмы россиянин заявил в СК на адвокатов

    Перенесшая операцию Симоньян высказалась о страхе смерти

    В России раскритиковали законопроект о родительском участии в управлении школами

    Пассажир упал на землю с целью помешать полиции высадить его из самолета и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости