Платежи ЕС за газ по трубопроводам из России упали до минимума в 21 веке

По итогам июля страны Евросоюза в совокупности заплатили за российский газ с поставками по трубопроводу 338 миллионов евро, что стало наименьшей суммой с октября 1999 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата и подсчетов сообщает ТАСС.

С учетом сжиженного природного газа закупки из России достигли 995 миллионов евро. Лидируют среди всех стран Венгрия (183 миллионов евро) и Греция (111 миллионов).

За первые семь месяцев Евросоюз купил российского трубопроводного газа на 3,2 миллиарда евро, что на 750 миллионов меньше, чем годом ранее. Из них на Венгрию пришлось больше половины — 1,7 миллиарда.

После остановок поставок российского газа через Украину газопровод «Турецкий поток» остается единственным, по которому «Газпром» имеет возможность отправлять газ в Европу.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен рассказал, что власти Евросоюза получили предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа и изучают подобную возможность. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз предупредил, что без российского газа Европа может замерзнуть.