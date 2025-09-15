Генконсульство Испании в российском городе возобновило прием заявлений на визы

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы

Генеральное консульство Испании в Москве после двухдневного перерыва возобновило прием заявлений россиян на визы. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о приостановке работы пропала с сайта визового центра BLS.

13 сентября сообщалось, что Генеральное консульство Испании в Москве временно по техническим причинам прекратило прием заявлений на получение виз.

Ранее визовый центр Болгарии возобновил работу в Санкт-Петербурге спустя две недели перерыва. 13 августа в центре без объяснения причин перестали принимать документы.