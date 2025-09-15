Спорт
19:19, 15 сентября 2025Спорт

Хореографу отказали в сопровождении Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде

Хореографу Глейхенгауз отказали в допуске на отборочный турнир к Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Глейхенгауз

Даниил Глейхенгауз. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Глейхенгауз заявил, что не мог представить, что не подойдет по каким-либо критериям. Он подчеркнул, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения Аделии Петросян. «Первая реакция была, конечно, шок», — подытожил хореограф.

20 августа Международный союз конькобежцев (ISU) включил Петросян и другого россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов.

Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

    Все новости