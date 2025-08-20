Спорт
21:07, 20 августа 2025Спорт

ISU включил российских фигуристов в заявку на квалификацию на Олимпиаду

ISU включил Гуменника и Петросян в заявку на квалификационный олимпийский турнир
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) включил Петра Гуменника и Аделию Петросян в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Об этом сообщается на сайте организации.

Петросян и Гуменник числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов (AIN). Запасными фигуристами-одиночниками от России являются Владислав Дикиджи и Алина Горбачева. Квалификация на Олимпиаду-2026 состоится в Пекине с 18 по 21 сентября.

30 июля ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов. В финансовом отчете за 2024 год указывается, что операционные убытки составили 8,5 миллиона франков (9,1 миллиона евро). «Важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — признали в организации.

Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

