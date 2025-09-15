Исполнилось 100 лет со дня рождения Кирилла Лаврова

Исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова

Со дня рождения советского и российского актера, народного артиста СССР Кирилла Лаврова исполнилось 100 лет. В последние годы артист довольно много снимался на телевидении, сыграв, в частности, Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».

Лавров родился 15 сентября 1925 года, более 50 лет жизни он посвятил Большому драматическому театру имени Товстоногова (БДТ). В числе прославленных ролей артиста, сыгранных в БДТ в те годы, когда труппой руководил Георгий Товстоногов, значатся Молчалин в «Горе от ума» (1962), Соленый в «Трех сестрах» (1965), Петр Мелехов в «Тихом Доне» (1977), Астров в «Дяде Ване» (1982), Городничий в «Ревизоре» (1972).

Среди его больших экранных работ — «Живые и мертвые» (1963), «Верьте мне, люди!» (1964), «Любовь Яровая» (1970), «Ход белой королевой» (1971), «Укрощение огня» (1972), «Еще не вечер» (1974), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978).

В 2024 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится памятник Кириллу Лаврову.