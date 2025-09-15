Россия
Израильская клиника в Москве потребовала 2,4 миллиона рублей от родных умершего пациента

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Московский филиал израильской клиники «Хадасса» потребовал от родственников умершего в реанимации пациента 2,4 миллиона рублей за семь дней лечения. Семья не выжившего москвича, в свою очередь, настаивает, что счета выставлены необоснованно, пишет «Медвестник».

По информации издания, пациента доставили в клинику в критическом состоянии, назначив многочисленные анализы и процедуры. Как утверждается, стоимость этих услуг не согласовывалась. Помимо этого, согласно действующему законодательству, экстренная помощь в России бесплатна в том числе и в частных клиниках — деньги за это компенсирует государство, отмечается в материале.

Адвокат семьи Полина Габай рассказала, что сейчас юристы готовят заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить медучреждение и его сотрудников по уголовным статьям о мошенничестве и причинении смерти по неосторожности. По ее словам, проведенная Национальным аналитико-экспертным центром здравоохранения (НАЭЦЗ) экспертиза выявила грубые дефекты при лечении. Однако, несмотря на это, администрация «Хадасса» отказалась снять требования.

Согласно переписке адвоката с клиникой, которая есть в распоряжении «Медвестника», 80-летний мужчина с онкологическим заболеванием поступил в ее стационар 17 мая. Однако в первые сутки пребывания в медучреждении пенсионера в критическом состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где он пробыл до 24 мая, а затем был направлен в Городскую клиническую больницу № 67 имени Л.А. Ворохобова, врачи которой в тот же день констатировали его смерть.

С 17 по 19 мая дочь умершего оплатила израильской клинике 944,6 тысячи рублей, но после выставления ей счета на 2,4 миллиона рублей и консультации с юристами решила потребовать возврата этих средств. Женщина ссылается на постановление правительства России, по которому любая платная медуслуга должна согласовываться с пациентом.

Взимание платы за экстренную помощь, оказанную в ОРИТ, категорически незаконно. Медорганизация обязана была проинформировать родных, что у пациента есть право на ее получение бесплатно. Если по каким-то причинам в «Хадасса» не могли оказать экстренную помощь в полном объеме, следовало незамедлительно предложить перевести больного в государственное медучреждение, где эта помощь гарантирована.

Полина ГабайАдвокат семьи пациента

В свою очередь, клиника утверждает, что заключила с заказчиком договор об оказании платных услуг, со стоимостью которых дочь пациента была ознакомлена. Юристы медучреждения считают требование вернуть эти деньги злоупотребление правом, так как в российском законодательстве нет точного перечня подпадающих под понятие экстренности состояний, и предложили женщине рассрочку.

При этом, по словам Габай, экстренный характер большей части оказанной помощи доказаны юридическим и медицинским анализами, в связи с чем оплата за счет пациента была незаконной. Она уверена, что выставление счета на 2,4 миллиона превращает положение семьи в инструмент извлечения выгоды.

Ранее в Красноярске врачи клиники «Мать и дитя» выбросили эмбрионы, оставленные на хранение семейной парой. Как выяснилось, супруги обратились к специалистам, так как долго не могли завести детей. Планировавшая ребенка россиянка сдала все анализы, после чего у нее взяли три образца яйцеклетки и подсадили первый эмбрион. Однако забеременеть не получилось и неиспользованный материал остался на хранение. Через год женщина узнала, что эмбрионы выбросили из-за непригодности.

