Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:43, 15 сентября 2025Ценности

Карди Би снялась без штанов

Рэперша Карди Би снялась в черном латексном боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе, отказавшись от штанов. Соответствующие кадры она опубликовала своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость позировала в черном латексном боди с длинным рукавом, которое подчеркивало обнаженные ягодицы и бедра с татуировками. Помимо этого, звезда надела ботфорты на шпильке. При этом рэперша расположилась на диване, держа в руках виниловую пластику.

Ранее в сентябре Карди Би разделась до трусов после победы в суде. Рэперша предстала перед камерой в пиджаке с розовым бантом, рубашке с рюшами и брюках, оформленных в белый горох.

